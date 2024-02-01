Анализируем итоги 708-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинских военных пабликов, россияне за минувшие сутки продвинулись севернее Приютного на Времьевском выступе, севернее Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) и восточнее Тернов (Лиманское направление).

Американский "Институт изучения войны" подтверждает по Новомихайловке и пишет, что РФ возобновила механизированные атаки в этом районе. По данным ISW, продвижение у россиян есть не только северо-восточнее, но и южнее Новомихайловки - к югу от деревни Сладкое.

На южной оконечности Авдеевки российские войска "незначительно продвинулись" вдоль улицы Спортивной, сообщает "Институт". Также аналитики фиксируют продвижение РФ к западу от Бахмута - в сторону Ивановского (о чем сообщалось также и вчера).

Военный паблик Deep State сегодня подвел итоги наступательных операций за 2023 год. По его данным, армия РФ за этот период заняла 574 кв. км территорий Украины, а ВСУ - 317 кв. км.

Самое крупное изменение по итогам наступления в 2023 году - захват россиянами Бахмута и Соледара.

Украинские наступательные операции: срезание Времьевского выступа и наступление у Работино. Также в списке - контрнаступление ВСУ под Бахмутом в мае-сентябре 2023 года.

Россияне также наступали к реке Жеребец (лиманское направление), под Авдеевкой, Купянском, Марьинкой и Угледаром.

При этом, если оперировать данными Украины, у РФ, которая сумела захватить за год больше территории, нет численного преимущества перед ВСУ.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью CNN, что в Украине находится более полумиллиона российских военнослужащих.

Отметим, на днях Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии составляет 880 тысяч. А, возможно, что и больше, поскольку далее он сказал, что ВСУ - "миллионная армия".

В то же время, по данным военных пабликов Украины, а также некоторых украинских командиров, дававший комментарии в СМИ, у Киева сейчас наблюдается нехватка личного состава. Именно этим в Украине объясняли оставление ряда позиций за последние недели.

Также сам Зеленский говорил, что военные просят мобилизовать полмиллиона человек, поскольку Россия наладила набор контрактников и регулярно вводит в строй новые силы.

На самом деле этот парадокс объясняется просто - из миллиона украинских военных далеко не все находятся на передовой на лини фронта. Часть в резерве и на восстановлении. Значительные силы находятся на границы с РФ и с Беларусью, прикрывая эти направления. Сколько на передовой противостоит полумиллионной российской армии - точных данных нет. Но ранее ряд украинских командиров называли цифры от 300 до 400 тысяч человек.

Тем временем, в западных медиа все чаще пишут о том, что Украина переходит к оборонительной стратегии и строит укрепления, опасаясь наступления российских войск - в том числе и в силу понесенных ранее потерь, которые не успевают восполнять.

Из этих данных можно сделать два вероятных вывода.

1. Численного преимущества на фронте ВСУ не имеют. Поэтому вынуждены срочно ужесточать мобилизацию (под это сейчас и вносится новый закон, о котором мы подробно рассказывали вчера) и окапываться.

2. При этом, у россиян есть еще и преимущество в количестве снарядов, ракет и авиации. В то время как у ВСУ здесь наблюдается серьезный дефицит (о чем пишут постоянно западные СМИ со ссылкой на украинских военных чиновников). Правда, это отчасти компенсируется широким использованием ВСУ FPV-дронов.

При этом, судя по словам главы ГУР Буданова, накопить силы и средства украинская армия планирует за несколько ближайших месяцев По его мнению, Россия уже в начале весны закончит свое наступление, так как исчерпает силы, и тогда в наступление пойдет ВСУ.

"Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат, и тогда придёт наша очередь", – сказал он.

Это заявление уже вызвало критику в Украине. Буданову припомнили его так и не сбывшийся прогноз о "заходе ВСУ" в Крым весной прошлого года. Комментаторы задаются вопросом, зачем глава ГУР вновь создает завышенные ожидания в обществе, делая какие-то конкретные прогнозы на ближайшее время.

Удары по Крыму и Харькову

Вчера Украина провела несколько атак на Крым. Сперва был ракетный удар вечером, затем ночная атака морских дронов.

Ракеты, судя по всему, атаковали российские военные аэродромы. В России заявили, что сбили 20 авиаракет, но "обломки упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, повреждений авиационной техники нет".

Позже командующий Воздушных сил Украины Олещук заявил об ударе по аэродрому Бельбек, но не назвал, какой был нанесен ущерб. Спикер ВС Юрий Игнат призвал сегодня дождаться спутниковых снимков с мест ударов.

При этом, по версии спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты. Впрочем, официально ВСУ пока не сообщали о том, каким конкретно был урон (что обычно в таких случаях происходит).

Оппозиционные российские паблики пишут, что был поражен центр связи и командный пункт на аэродроме Бельбек. Военные телеграмм-каналы утверждают, что удар пришелся по пустырю и серьезного ущерба не нанес.

Ночью был морской бой в районе бухты Донузлав. Там ущерб оказался очевидным - морской дрон поразил малый ракетный катер "Ивановец", который, судя по видео, опубликованному ГУР, взорвался. Уничтожение корабля подтвердили и российские паблики. Разночтение есть только по количеству жертв - россияне утверждают, что большая часть экипажа была на берегу, а ВМС Украины заявляет, что на корабле могли находиться до 40 человек.

По оценке россиян, после удара морских дронов сдетонировали противокорабельные ракеты П-270 "Москит", расположенные в двух спаренных побортных небронированных пусковых установках. Такие ракеты имеют 150 кг взрывчатого вещества.

При этом россияне утверждают, что поразили в свою очередь восемь морских дронов, и лишь один из них нашел свою цель. Но, в любом случае, очевидно, что Украина наверняка продолжить наносить комплексные удары - с одной стороны атаковать объекты в Крыму ракетам, с другой стороны - морскими беспилотниками.

Вечером по Харькову был новый удар "Шахидами". По данным властей, пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Отметим, что Россия уже второй день применяет эти дроны по Харькову - вместо более "привычных" ракет С-300 или "Искандер".

Украина тем временем внезапно получила от США новое дальнобойное оружие - высокоточные бомбы-ракеты GLSDB. Они запускаются с земли и способны поражать цель на расстоянии 150 километров.

Об их поставке заявили сначала в Пентагоне, а потом вчера в Киеве это подтвердила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Но у многих возник вопрос: каким образом Вашингтону удалось обеспечить эти поставки, если деньги на поддержку Киева, как уже неоднократно заявляли в Госдепе, закончились?

На самом деле о поставке этих бомб США заявили еще год назад (то есть, они уже были оплачены из прошлогоднего бюджета). А в марте 2023 года Россия заявила о перехвате первой такой ракеты.

Но уже в ноябре агентство Reuters сообщило, что дальнейшие поставки бомб остановлены до 2024 года, поскольку GLSDB должны пройти некие испытания.

Отметим, что это оружие - новая разработка американской оборонки. То есть в Украине бомба "обкатывалась" впервые. С чем, видимо, и связана большая пауза в передаче: испробовав первые бомбы в начале 2023 года, GLSDB отправили на доработку и теперь снова передали ВСУ.

То есть, в ближайшее время украинские силы смогут нарастить дальнобойные удары с наземных установок - это существенное преимущество GLSDB перед теми же авиабомбами или ракетами, для которых нужен самолет (авиация у ВСУ в дефиците).

Отставка Залужного. Продолжение

Сегодня на Банковой прокомментировали информацию СМИ о встрече Зеленского с Залужным, где президент, как утверждалось, предложил главкому покинуть должность.

В эфире канала "Рада" глава ОП Михаил Подоляк факта встречи не опроверг.

Он сказал, что "встреч у президента, в том числе с главнокомандующим, много, безусловно. Соответственно, если эти встречи не являются публичными, мы не обнародуем характер того, что обсуждается или не обсуждается на этих встречах".

Кроме того, он назвал Залужного "менеджером" и удивился, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс.

"Знаете, что для меня странно, а почему мы вообще политизируем этот вопрос? Смотрите, это вертикаль верховного главнокомандующего, я не понимаю, в чем тут дискуссия - уволит, не уволит. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров, одним из таких назначенных президентом, не выбранных, является главнокомандующий", - сказал он.

По его словам, Зеленский имеет право задавать вопросы и хочет получить конкретные ответы о действиях ВСУ.

"В чем вопрос, когда президент ставит те или иные задания, хочет получить ответы на те или иные выполненные или невыполненные задания. И главное, что хочет президент, на сколько я понимаю сегодня, он хочет понимать, что с этой войной дальше", - добавил он.

То есть, из слов Подоляка можно сделать вывод, что разговор Зеленского с Залужным имел место и увольнение главкома действительно готовится (в противном случае Подоляк бы прямо это опроверг, чего он не только не сделал, но и обосновал, почему президент может в любой момент уволить Залужного.

О скором увольнении главкома продолжают писать и западные СМИ. CNN пишет, что Зеленский "в ближайшие дни" уволит Залужного. Издание подтверждает факт недавнего разговора между президентом и генералом, где Зеленский "спокойно" предложил ему перейти на другую должность. Но Залужный отказался.

"Затем президент Украины повторил свое решение, заявив, что тот факт, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того факта, что его снимают с нынешнего поста", - пишет издание.

А немецкий Bild со ссылкой на источники дает предысторию разногласий Зеленского с Залужным.

По данным издания, главком ещё несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако президент отказал ему в этом и 30 декабря лично поехал в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.

"Борьба за власть между президентом Зеленским или Ермаком и генералом Залужным - это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию в Украине. Честно говоря, это ставит нас в довольно дерьмовое положение", - анонимно сказал изданию один из украинских офицеров.

При этом Bild утверждает, что лица, которых рассматривают как возможных сменщиков Залужного, Сырский и Буданов против увольнения главкома.

Однако нардеп Алексей Гончаренко вчера заявил, что глава ГУР Буданов не отказывался от новой должности.

О том же со ссылкой на источники сообщило агентство "РБК-Украина". По его данным, отказа не было и от командующего Сухопутных войск Сырского - еще одного вероятного претендента на пост главкома.

Источник, близкий к ГУР, предположил, что "если бы Буданову поступило такое предложение, то он как военный человек не вправе от него отказаться". Другой собеседник говорит, что должность главкома Буданову уже предлагали.

В окружении Сырского одни источники говорят, что ему нравится "находиться в полях", а сравнения с Залужным будут не в пользу Сырского. Другие напротив считают, что Сырский был бы не прочь пойти на повышение и даже наоборот - давно хотел бы занять пост главкома, как и ряд других генералов.

К слову, что касается Буданова, то определенная логика в его возможном назначении главкомом ВСУ есть, несмотря на критические комментарии относительно его полководческих способностей.

В условиях, когда на фронте, как признает большинство экспертов, для украинской армии трудно ожидать в текущем году крупных прорывов, и на фоне нарастающей усталости общества от войны, одной из главных задач для украинского военно-политического руководства становится регулярное создание и продвижение "победных" информповодов. Как, например, удар по "Ивановцу". Или же атаки аэродромов и энергообъектов в РФ. Кардинально они ситуацию на фронте не меняют, но события это яркие, обсуждаемые и их можно использовать для поддержания в украинском обществе боевого духа и веры в победу в условиях затягивающейся тяжелой войны.

И с точки зрения этой задачи Буданов, который способен хоть каждый день выступать с интервью и давать вдохновляющие прогнозы, а также является специалистам по различным спецоперациям в тылу противника, в качестве главкома, возможно, смотрится в глазах Зеленского более выигрышно, чем скупой на слова и осторожный в оценках генерал Залужный.

К слову, в освещении атаки на "Ивановец" сегодня именно ГУР играл первую роль, что, возможно, и совсем не случайно, с учетом перспектив кадровых перемен в командовании ВСУ.

Впрочем, и по Буданову сегодня был нанесен инфорудар. Издание NGL media сообщило, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович уехал за границу 4 сентября 2023 года на основании письма от ГУР и не вернулся.

ГУР в ответ заявило, что это фейк, и никаких документов для выезда за границу Арестовичу не выдавали.

"Главное управление разведки не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу" - заявили в ГУР.

Но NGL media продолжает настаивать на своей версии. Издание опубликовало скан из базы пересечения границы, где указано, что Арестович выехал из Украины 4 сентября именно на основании письма ГУР.

Из данных пограничной базы, которые публикует NGL media, следует, что Арестович по крайней мере дважды использовал письма ГУР как основание для выезда.

50 миллиардов от ЕС. Главное о новой помощи Украине

Сегодня решилась главная интрига февраля на международном треке - Евросоюз смог согласовать 50 миллиардов для Украины.

Программа рассчитана на 2024-2027 годы. То есть в среднем по 12,5 млрд евро в год. Правда, по предварительным данным, на 2024 год запланирована сумма в 20 млрд евро.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Деньги будут выделяться ежеквартально при выполнении определенных критериев (о чем ниже).

Большую часть этих средств придется отдавать: только 17 миллиардов это безвозмездные гранты (средства на них планируют получить, в том числе, за счет процентов с замороженных российских активов), остальные 33 млрд - кредиты.

Распределят средства так: 39 млрд. пойдут в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. 8 млрд - инвестиции для покрытия рисков в приоритетных секторах. Их будут выдавать через международные институты.

Еще три миллиарда пойдут на "техническую поддержку" - в том числе на покрытие процентов по кредитам тому же Евросоюзу.

И все это - на четыре года. Напомним, бюджет Украины только на этот год верстался с расчетом на 37 млрд долларов внешних вливаний. То есть европейских денег на это не хватит. А США, которые могли бы добавить, пока не могут этого сделать из-за конфликта Байдена с республиканцами, что тормозит голосование по этому вопросу в Конгрессе.

Кроме того, деньги Евросоюза выделены с определёнными условиями. В случае их невыполнения ЕС оставил за собой право остановить эти выплаты.

Условия следующие:

- поддержка эффективных демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему;

- верховенство закона;

- гарантии соблюдения прав человека, включая меньшинств.

- также Украина должна принимать меры, чтобы при использовании этих средств не было мошенничества, коррупции и конфликта интересов.

Далее Кабмин должен разработать конкретный план реформ, за выполнение которых будут поступать выплаты (выше мы уже говорили, что выплаты будут идти раз в квартал - то есть, будет жесткий план обязательств Украины под каждый транш).

Совет ЕС сможет утверждать и останавливать выплаты "квалифицированным большинством голосов", а также вносить правки к плану на основании оценок и предложений Еврокомиссии.

Ежегодно будут проводиться отчет и дебаты по реализации механизма. При необходимости через два года Евросовет предложит пересмотреть программу.

Отдельный вопрос - почему Орбан решил поддержать решение о выделении 50 млрд евро, хотя ранее грозится этого не делать.

Газета The Guardian написала, что пакет помощи ЕС Украине принят с двумя условиями премьера Венгрии Виктора Орбана.

Первый - через два года Еврокомиссия проведет "обзор расходов". И по этому поводу будет отдельное голосование.

То есть, в конце 2025 года финансирование для Украины могут пересмотреть.

Второй - была принята "дополнительная мера по механизму выдвижения условий верховенства права".

Речь о претензиях к Венгрии, выдвинутых Европой еще в 2020 году. The Guardian пишет, что лидеры ЕС теперь согласились отозвать эти претензии.

Они предусматривали приостановку финансирования государства-члена Евросоюза, который не исполняет нормы блока, связанные с судебной системой.

Под этим предлогом Европа замораживала финансирование для Венгрии и Польши.

То есть, по данным издания, фактически, Орбан обменял свой голос за пакет помощи Украине, на размораживание европейских денег для Венгрии.

Однако позже оба этих пункта опровергли в евроструктурах. Там заявили, что при "обзоре расходов" в 2025 году не будет возможности применить право вето. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения голоса Венгрии при голосовании за помощь Украине, ей не обещали разморозить деньги из фондов ЕС.