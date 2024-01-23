Директор Днепропетровского академического театра Константин Пинчук избил актёра Николая Лемешко из Черниговского драм театра во время поездки последнего на гастроли в Днепр.

Об этом сообщает Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Тараса Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Сказано, что инцидент произошёл 17 января на стоянке возле Днепровского академического театра оперы и балета, куда в числе других актёров Лемешко приехал с гастролями из Чернигова.

"Было совершено нападение на актёра Николая Лемешко в городе Днепр. Автобус (прибывших из Чернигова - Ред.) стоял возле театра, так как во внутренний двор он не мог заехать из-за габаритов. Поэтому выезд был перекрыт автобусом. Во время выгрузки костюмов из служебного автобуса подъехал автомобиль Volkswagen Touareg, внутри которого находился директор оперного театра. Из машины вышли два человека: директор театра Константин Пинчук и неизвестный мужчина. В грубой форме потребовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки", - рассказал Черниговский театр.

Пинчук вызывающе обратился к черниговскому актёру с требованием позвать водителя и освободить проезд, на что Лемешко сказал, что отогнать автобус невозможно из-за того, что проезд заблокирован другими автомобилями. После этого директор театра Пинчук ударил актёра в лицо.

В театре добавили, что во время общения свидетелей и потерпевшего с сотрудниками полиции, вызванной на место инцидента, к ним подъехал ещё один автомобиль с неизвестным мужчиной за рулём, который начал угрожать всем присутствующим физической расправой.

По факту избиения ведётся расследование.

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