Директор Днепропетровского академического театра избил актера Черниговского драматического театра на гастролях
Директор Днепропетровского академического театра Константин Пинчук избил актёра Николая Лемешко из Черниговского драм театра во время поездки последнего на гастроли в Днепр.
Об этом сообщает Черниговский областной академический музыкально драматический театр им.Тараса Шевченко на своей странице в Фейсбуке.
Сказано, что инцидент произошёл 17 января на стоянке возле Днепровского академического театра оперы и балета, куда в числе других актёров Лемешко приехал с гастролями из Чернигова.
"Было совершено нападение на актёра Николая Лемешко в городе Днепр. Автобус (прибывших из Чернигова - Ред.) стоял возле театра, так как во внутренний двор он не мог заехать из-за габаритов. Поэтому выезд был перекрыт автобусом. Во время выгрузки костюмов из служебного автобуса подъехал автомобиль Volkswagen Touareg, внутри которого находился директор оперного театра. Из машины вышли два человека: директор театра Константин Пинчук и неизвестный мужчина. В грубой форме потребовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки", - рассказал Черниговский театр.
Пинчук вызывающе обратился к черниговскому актёру с требованием позвать водителя и освободить проезд, на что Лемешко сказал, что отогнать автобус невозможно из-за того, что проезд заблокирован другими автомобилями. После этого директор театра Пинчук ударил актёра в лицо.
В театре добавили, что во время общения свидетелей и потерпевшего с сотрудниками полиции, вызванной на место инцидента, к ним подъехал ещё один автомобиль с неизвестным мужчиной за рулём, который начал угрожать всем присутствующим физической расправой.
По факту избиения ведётся расследование.
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