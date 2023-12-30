Известного российского журналиста Павла Лобкова, работавшего на телеканале НТВ, избили в Москве на Патриарших прудах.

Об этом сам Лобков сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Журналист опубликовал фотографии, на которых видно, что ему, вероятно, сломали нос.

"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя "пи@ара" во дворе на Патриках. Сергей Новиков, верной дорогой идёте, товарищи," - написал журналист.

Павел Лобков - открытый гей. Вероятнее всего, именно за это его и избили, на что прозрачно и намекает фраза со словом "пи@ара". В приведенном тексте комментария к фотоснимкам побоев журналист также ссылается на закрытый профиль некоего Сергея Новикова, шапка страницы которого украшена большой надписью "ВЫMetaЙТЕСЬ!". Напомним, компания Meta (и принадлежащий ей Фейсбук) признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена. Видимо, Лобкова избил кто-то из гражданских "активистов" РФ.

Павлу Лобкову сейчас 56 лет. С середины 1990-х он работал корреспондентом на НТВ, с 2012 года до 2021-го был ведущим на телеканале "Дождь", затем сотрудничал с проектом "Редакция" еще одного бывшего нтвшника Алексея Пивоварова.

К слову, в 2016 году Лобков уже подвергался нападению и избиению на улице.

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