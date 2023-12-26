В России известный за Уралом Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского (ЯГОМИК) сменил название на Якутский музей имени Ярославского.

На это обратили внимание российские СМИ.

Правда, переименование произошло пока только в аккаунте учреждения в соцсети "ВКонтакте". На сайте название осталось прежним.

Как отмечают журналисты, аббревиатура музея "много лет веселят горожан", а также самих сотрудников, которые даже заказывали футболки с названием учреждения для соревнований. В республике также существует Якутская городская общественная молодежная организация (ЯГОМО) "Подросток", но ее основатель и депутат Ил Тумэн Александр Подголов не собирается что‑либо менять.

"Я, если честно, от вас услышал о шутках насчет аббревиатуры. Менять не вижу смысла. Ранее организация носила название "ассоциация "Подросток", так оно прижилось и в народе. А официальное название используется только в документах. Мы уже столько лет работаем, зачем менять? Пусть так остается", — пояснил Подголов.

Напомним, на днях петербургский Всероссийский научно-исследовательский геологический институт сменил название. Раньше на его сайте был размещен логотип с аббревиатурой ВСЕГЕИ, но теперь там красуется герб со словами "Институт Карпинского".

Как мы писали, в конце ноября в России признали экстремистским движение ЛГБТ.