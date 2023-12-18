В Санкт-Петербурге Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, более известный по своей аббревиатуре ВСЕГЕИ, сменил логотип сайта на Институт Карпинского. Раньше на его сайте находился логотип с аббревиатурой ВСЕГЕИ, но теперь там рядом с гербом написано: "Институт Карпинского".

Это заметили пользователи социальных сетей.

Судя по истории сохраненных страниц на Web Archive, обновленный дизайн появился на сайте не раньше августа этого года. Однако интерес к сайту проснулся только сейчас, после поста в Х российского активиста Егора Вяткина. В ответах к нему читатели предполагают, что перемена случилась в связи с решением Верховного суда РФ признать "международное движение ЛГБТ" экстремистским и запретить его деятельность на территории России в ноябре этого года.

Однако в самом НИИ рассказали журналистам, что изменения произошли несколько месяцев назад и к последним изменениям в законодательстве не имеют отношения.

"Логотип, название и цвета поменялись на сайте несколько месяцев назад. При этом аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом, без преувеличения, мирового значения. Многие знают нас именно благодаря ей", — рассказали прессе в университете.

По словам представителя учреждения, среди задач нового руководства Института Карпинского - в том числе "омоложение" международной повестки, поэтому название Karpinsky Institute выглядит привлекательнее старой аббревиатуры.

"Мы твёрдо стоим на плечах предшественников и не забываем свои корни. Старая аббревиатура из уставных документов никуда не уходит. Просто добавляется немного нового", — сообщили в Институте Карпинского.

О том же пишет в Х аспирант института Роман Кругликов: по его словам, "на бумаге мы все еще ВСЕГЕИ, хотя в документации уже не используют сокращение".

Напомним, движение ЛГБТ в России признали экстремистским в конце ноября.

А весной Роскомнадзор приказом утвердил критерии "ЛГБТ-пропаганды".