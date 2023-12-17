В зале заседаний Сената Соединённых Штатов Америки два гея занялись сексом и засняли это на видео.

Ролик полового акта опубликовало американское издание Daily Caller.

В статье высказано допущение, что участником съёмок мог быть один из сотрудников Конгресса. Предположительно - помощник сенатора-демократа Бена Кардина.

Сообщается, что видео было слито в одну из закрытых групп для политиков гомосексуальной ориентации.

Стол, за которым идет процесс соития - тот самый, за которым обычно сидят сенаторы во время разного рода слушаний. Источник сообщил газете, что помещение, в котором велась видеозапись - Судебная палата Сената.

По данным СМИ, полиция уже расследует инцидент.

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