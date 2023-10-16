В американском Чикаго два гонщика-трансгендера завоевали золото и серебро в женском велокроссе.

Об этом пишет газета New York Post.

Отмечается, что 25-летняя Тесса Джонсон стала первой в дисциплинах Single Speed и Cat Half, а 30-летняя Эвелин Уильямсон заняла второе место в Single Speed. На пьедестале почета в Single Speed им составила компанию лишь одна биологическая женщина - Эллисон Змуда.

Как пишет New York Post, Уильямсон выступает в женских соревнованиях с 2017 года, завоевав 18 титулов. Однако в 2020 году на Sky Express Winter Criterium она приняла участие и среди мужчин, и среди женщин, выиграв женский заезд.

Также Уильямсон и Джонсон выиграли гоночно-спортивную эстафету в Чикаго 27 августа, выступая под названием "TS-Estrodolls" (имеется в виду эстроген, который принимают женщины-трансгендеры).

Тесса Джонсон и Эвелин Уильямсон на первой ступени пьедестала. Фото: nypost.com

Ранее мы рассказывали, что в июне прошлого года Международная федерация плавания (FINA) запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских турнирах. Исключение сделали для трансгендеров, которые завершили свой гендерный переход до достижения 12 лет.

Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам сказал, что таким образом организация пытается защитить права спортсменов на участие в соревнованиях, а также защитить честность соревнований.

А бывший президент США Дональд Трамп на примере тяжелой атлетики объяснил, почему трансгендеры в женском спорте – это несправедливо.