В США уволили младшего помощника сенатора Бена Кардина по имени Эйдан Маэсе-Черопски, которого поймали на съемке гей-порно в зале заседаний верхней палаты Конгресса.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление офиса Кардина.

"Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в Сенате США", - сообщили представители законодателя.

По данным газеты, 15 декабря Черопски опубликовал в соцсети по поиску работы LinkedIn запись о том, что в прошлом он совершал недальновидные поступки, однако любит свою работу и "не проявил бы неуважения к рабочему месту".

Кроме того, бывший помощник сенатора назвал попытки очернить его действия сфабрикованными и заявил, что рассмотрит вариант с обращением в суд.

Эйдан Маэсе-Черопски не скрывает свою ориентацию. Фото: whereisthebuzz.com

Напомним, накануне американское издание Daily Caller опубликовало видео, которое было слито в одну из закрытых групп для политиков гомосексуальной ориентации, о том, как в зале заседаний Сената происходит половой акт между двумя мужчинами. Стол, за которым идет процесс соития - тот самый, где обычно сидят сенаторы во время разного рода слушаний. Источник сообщил газете, что помещение, в котором велась видеозапись, - Судебная палата Сената.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в его администрации представителей ЛГБТ больше, чем во всех предыдущих вместе взятых.