Новое командование ВСУ начало проверки в армии - "функциональный обзор".

Об этом пишет народный депутат Марьяна Безуглая.

"Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", - уточняет она.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что руководство Украины ожидает от нового главкома Сырского проведения "аудита" военнослужащих, так как из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек.

По данным СМИ, руководство хочет получить новый план, который позволил бы избежать застоя на фронте без проведения масштабной мобилизации.

Напомним, ранее Офис президента опубликовал план изменений, которые ждут от нового главкома Сырского.

Детальнее замену главкомы мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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