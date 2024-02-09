Руководство Украины ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения "аудита" военнослужащих, так как из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк назвал вопрос мобилизации "пробелом, который нужно уладить" – военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, какие потребности в армии необходимо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.

"Нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта", – сказал советник Андрея Ермака.

По его словам, сейчас не рассматривается мобилизация конкретно 500 000 человек и это не вопрос "одномоментного" доукомплектования – оно будет происходить постепенно.

Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского во время видеообращения 8 февраля, в котором он объявил о назначении Сырского новым главкомом ВСУ.

Зеленский сказал: "Сейчас Силы обороны Украины – это почти миллион человек, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально на передовой, реально воюет".

По словам Подоляка, количество тех, кто вовлечен в боевые действия, составляет 200-300 тысяч человек.

"Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского – как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно)", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной, и Сырский должен определить, где и как будут использоваться те, кто уже мобилизован.

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безуглая говорила, что в составе Сил обороны Украины воюют 300 тысяч человек, а общая численность составляет порядка миллиона человек.

Между тем сегодня назначенный новым главнокомандующим ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление в этой должности. Он заявил о важности военной логистики, квалификации личного состава, а главной ценностью ВСУ назвал жизнь и здоровье военнослужащих.

Как мы писали, в военных кругах у Сырского имидж "жесткого генерала", который не жалеет солдат ради выполнения задач, не всегда соответствующих стратегическим целям.