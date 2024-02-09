Назначенный новым главнокомандующим ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление в этой должности.

Главком опубликовал его в своем телеграм-канале.

"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", - пишет Сырский.

В своем сообщении он также заявил о важности военной логистики, квалификации личного состава, а главной ценностью ВСУ называет жизнь и здоровье военнослужащих.

"Поэтому соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", - пишет Сырский.

"Одним из будущих векторов построения победы" командующий называет введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применения беспилотных систем и современных средств РЭБ.

"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - пишет новый главком.

Напомним, что в военных кругах у Сырского имидж "жесткого генерала", который не жалеет солдат ради выполнения задач, не всегда соответвтующих стратегическим целям.

Мы также сообщали, что газета Politico опубликовала материал о смене главкома ВСУ.