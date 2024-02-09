Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Александра Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово "мясник".

"Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о вчерашних кадровых перестановках в ВСУ.

Издание напоминает, что Сырский "помог защитить Киев от нападения России и организовал успешное контрнаступление в Харькове".

"Но Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из ЧВК "Вагнер" захватили город.

По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан", - пишет газета.

Капитан украинской армии назвал назначение Сырского "очень плохим решением", поскольку считается, что этот генерал "бессердечно подвергает своих людей опасности".

"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200", - говорится в статье.

Также авторы приводят комментарии из соцсети Х от украинских военных по поводу назначения Сырского:

- "Руководство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом".

- "Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей".

Еще один украинский солдат написал следующее лаконичное сообщение в групповом чате ветеранов боев за Бахмут: "Нам всем пи@@ец".

The Economist также пишет о том, что новый главком Сырский имеет противоречивую репутацию в рядах ВСУ.

Издание утверждает, что Сырский "обладает репутацией человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, вызывающей двойственную реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных... Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента. Заняв высшую должность, он должен будет смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти", - говорится в статье.

Поэтому The Economist пишет, что "президент Зеленский рискует ошибиться", уволив Залужного.

Ранее мы публиковали другие негативные оценки Сырского западными СМИ.

Также мы рассказывали в отдельном материале, чем известен новый главком ВСУ Александр Сырский.