За прошедшие несколько дней президент Владимир Зеленский полностью переформатировал военное командование Украины.

Он начал процесс с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, которого сменил Александр Сырский. Далее был уволен глава Генштаба, соратник Залужного Сергей Шаптала.

Были осуществлены перестановки и по другим направлениям в командовании ВСУ.

Вокруг этих перемен уже возникло политическое напряжение. В соцсетях огромное количество негативных комментариев по поводу отставки Залужного и назначения Сырского. Последний момент вызвал неоднозначную реакцию и среди украинских военных, так как у нового главкома имидж военачальника, который не считается с числом жертв среди личного состава. Многие критикуют его за очень большие потери при обороне Бахмута (притом что город все равно был потерян).

Также ему ставят "в вину" российское происхождение и наличие родственников в РФ: его отец - полковник в отставке российской армии.

Все это накладывается на тяжелую ситуацию на фронте и порождает общее ощущение "зрады".

Последнее активно подпитывают сторонники Петра Порошенко, которые резко активизировались на теме отставки популярного в народе главкома, вероятно увидев в этом шанс опустить рейтинг Зеленского.

Помимо критики кадровых назначений команда экс-президента начала активно качать и другую, потенциально опасную для президента, тему - истечение в мае 2024 года конституционного 5-летнего срока его полномочий с заявлением о том, что после этого глава государства "потеряет свою легитимность". Причем выборы до этого срока уже точно провести не успеют: военное положение продлили до 14 мая, а во время его действия проводить выборы нельзя.

Пока, впрочем, все эти разгоняемые Порошенко волны для Банковой не очень опасны, с учетом огромного негативного рейтинга экс-президента, который в зародыше перекидывается на все его инициативы.

Однако ситуация может ухудшиться для Зеленского, если в политическую игру вступит Залужный. Он, судя по всему, отказался от президентских предложений "остаться в команде" и ушел, как говорится, по своей программе. И что это будет за программа - главная интрига.

Как не раз писала "Страна", в Офисе президента давно подозревают, что Залужный может вырасти в серьезного конкурента, объединившего многих оппонентов власти вокруг себя, и побороться с Зеленским за высший пост в стране. Эти опасения сначала побудили Банковую отказаться от идеи проводить президентские выборы в конце марта 2024 года, а потом и отправлять генерала в отставку.

Сам процесс отставки был оформлен так, чтобы пресечь любые разговоры о конфликте. Зеленский и Залужный написали сообщения, наполненные взаимным уважением. Банковая опубликовала видео вручения экс-главкому звания Героя Украины, после чего он обнялся с президентом.

Однако все это, естественно, не исключает того, что со временем Залужный все-таки пойдет в политику. Причем ему даже пока особо ничего и делать не надо - он уже стал в сознании значительной части общества потенциальной альтернативой Зеленскому. И если ощущение того, что дела в стране идут в неправильном направлении, продолжит расти, взоры многих обратятся к Залужному. Тем более что после его отставки именно президент становится в общественном сознании главным ответственным за все. В том числе и за ситуацию на фронте, которая сейчас для ВСУ очень тяжелая.

Какими будут политические последствия перемен в командовании украинской армии, анализирует "Страна".

Тень Николая II

Хронологию событий вокруг увольнения Залужного и причины, приведшие к этой отставке, мы уже не раз расписывали (например, здесь и здесь).

В обращении по поводу перестановок в руководстве армии президент по сути подтвердил предположение, что против Залужного сыграла и разница их позиций в отношении дальнейшего ведения войны. Как мы писали, экс-главком предлагал воевать от обороны, исходя из сложившейся на фронте патовой ситуации, когда противники не могут сломать сопротивление друг друга.

Зеленский же настаивает на том, чтобы Украина удерживала инициативу, то есть пыталась и дальше наступать, где возможно. Он также фактически возложил на Залужного вину за провальное наступление украинской армии на юге, после которого генерал, собственно, стал говорить о необходимости смены тактики.

"[Мы] доказали миру, что Россия может проигрывать. Второй год этой войны - мы выиграли Черное море. Выиграли зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашей страны на земле. Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не утратил веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его - наша обязанность", - заявил президент Зеленский.

Среди необходимых мер он упомянул "перезагрузку генералитета" и необходимость "другого подхода к управлению фронтом… мобилизации и рекрутингу".

"Все это даст больше уважения к солдату и вернет четкость действиям в войне", - настаивал Зеленский.

Нового главкома Сырского президент назвал "наиболее опытным украинским командующим - боевым командующим", отметив его руководство операцией по обороне Киева весной 2022-го и Харьковской наступательной операцией осенью того же года.

От Сырского президент ждет "реалистичный, детальный план действий украинской армии на 2024 год - с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив" и предложений по "команде перезагрузки" ВСУ, которая вскоре и последовала.

Заместителями главкома ВСУ Сырского стали полковник Вадим Сухаревский (специализация - беспилотные системы) и полковник Андрей Лебеденко (технологические инновации).

Главой Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее руководил Силами теробороны. Заместителями Брагилевича стали три бригадных генерала: Владимир Горбатюк (планирование), Алексей Шевченко (логистика) и Михаил Драпатый (обучение личного состава).

Кроме того, по указу Владимира Зеленского сменились еще несколько ключевых командующих:

первый замминистра обороны Александр Павлюк стал главой Сухопутных войск (их ранее возглавлял новый главком Сырский);

со своей должности внезапно был снят командующий Объединенными силами Сергей Наев (он сказал, что узнал об этом из СМИ). На его место был назначен бывший командир Морской пехоты Юрий Содоль;

главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского стал его начальник штаба Игорь Скибюк;

командиром Сил территориальной обороны стал Игорь Плахута. Какую должность он занимал до назначения, информации нет. Но известно, что он руководил войсками МВД во время зачистки правительственного квартала от сторонников Майдана 10 декабря 2013 года, по поводу чего в СМИ уже разгоняются волны зрады.

"В ОП, конечно, воспользуются шансом, предоставленным отставкой Залужного, чтобы максимально вычистить всех ориентированных на бывшего главкома и экс-президента Порошенко генералов", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Таким образом президент, с которым теперь ассоциируется Сырский, "по большому счету" берет на себя ответственность за армию, мобилизацию и развитие ситуации на фронте, полагает эксперт.

"Это напоминает ситуацию в 1915 году, когда после большого отступления русской армии Николай II принял на себя звание верховного главнокомандующего, сменив на этом посту великого князя Николая Николаевича. И дальнейшее развитие событий ставили в вину ему. Что бы теперь ни случилось на фронте, отвечает за все Зеленский", - говорит Бортник.

Залужный и его планы

А что же Залужный? После встречи с Зеленским 8 февраля он написал в своем Telegram-канале, что "принято решение о необходимости смены подходов и стратегии".

"Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба. Министерству обороны. Президенту Украины", - отметил генерал.

Позже он опубликовал на своей странице в ФБ еще фото со своей женой в военной форме. Но без каких-либо комментариев.

Что Залужный будет делать дальше, он пока не дает даже намека.

"Весьма вероятно, Залужный пару недель отдохнет и поедет в эдакое международное турне, а по возвращению окунется в политическую жизнь", - комментирует Бортник со ссылкой на свои источники.

Напряжение между президентом и экс-главкомом сохранится, полагает он.

"Дело не только в том, что послужило причинами отставки Залужного, но и в том, что его фактически выдавили из системы, и самое главное - как это было сделано. Зеленский попытался обосновать свое решение тем, что Залужный не соответствует требованиям времени, нужны более решительные генералы. Вряд ли это понравилось экс-главкому. Отставка стала водоразделом в его отношениях с президентом, с которым он не хочет более быть связанным", - полагает Бортник.

Помимо уже описанного выше политического момента, когда Залужный постепенно становился главной политической альтернативой Зеленскому, называют и более глобальные противоречия - относительно дальнейшего хода войны.

Так, например, заместитель главного редактора немецкого таблоида BILD Пауль Ронцхаймер пишет, что цель Зеленского - "отвоевать все захваченные Россией регионы. Но Валерий Залужный давно понял, что в сегодняшних условиях "она не может быть реализована, и об этом следует заявить публично".

Отметим, никаких объективных свидетельств относительно того, что Залужный считает именно так, нет. Но слухи о том, что бывший главком был значительно консервативнее президента в оценках перспектив развития ситуации на фронте, ходили активно.

Но основной вопрос в политическом плане - чем теперь займётся Залужный.

В политических кругах еще с осени ходят слухи, что к экс-главкому активно присматриваются различные силы, недовольные Зеленским.

Сейчас, после увольнения главкома, этот процесс может ускориться.

"Залужный может стать эдаким "ледоколом" против Зеленского. Пусть сейчас он мало что из себя представляет в политико-организационном плане. Но он способен разрушить монополию власти "слуг народа", как считает оппозиция. Стать его союзниками пытаются Порошенко, часть элит, ориентированных на Вашингтон, в том числе грантово-либеральная их часть, а также часть генералитета, которая в ходе нынешних перестановок в армии осталась не у дел", - комментирует политолог Бортник.

Высокопоставленный собеседник "Страны" во власти сомневается, что Залужного скоро увидят в политике.

"Он пока не будет "газовать". Будет присматриваться. Ожидание, что Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) срочно посадит его на броневик и они поедут на Майдан, - это сильное завышение чьих-то надежд", - говорит источник.

Залужный, по его мнению, будет выжидать подходящего момента для старта политической карьеры.

"У него нет, образно говоря, точки приложения. Не думаю, что он дойдет до того, чтобы ходить на "5-й канал" (входит в орбиту Порошенко - Ред.) и критиковать президента. Нет, но он будет ждать более подходящую возможность для выхода в большую политику", - говорит источник.

Накат на Зеленского

В то же время процессы в информационной среде указывают на то, что противники Зеленского (из которых пока явно идентифицирует свое участие только Порошенко и его соратники) не намерены долго ждать.

Буквально в тот же вечер, когда Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении Сырского, и на президента, и на нового главкома обрушился шквал негатива в соцсетях. Огромное количество негативных комментариев было в Instagram Зеленского под постом об увольнении Валерия Залужного.

"Подза@бались уже это слушать! Залужного не трогайте! Бо будет весело су@а на вашей Банковой, но не вам"; "Это вас нужно в отставку! Позор! Вы потеряли последнюю ниточку доверия"; "Нам не нужен российский генерал. Верните Залужного"; "Это худшее, что вы могли сделать. Позор! Где бы вы были, если бы не генерал Залужный?"; "Какие поражения России, что выиграли? Кучу гробов?! Детей без родителей! Без домов! О чем говоришь", - писали пользователи.



Много негатива было и в адрес самого Сырского на странице главкома в ФБ, после того как там обновили фото, заменив старого главкома на нового. В комментариях под фото пользователи ФБ писали обидные слова в адрес нового главкома: "Когда будете отвечать за Бахмутское направление?"; "Ну как оно, сидеть не на своем стуле?"; "Отписываюсь"; "Мясник".

Также в комментариях многие выразили слова поддержки бывшему главкому Валерию Залужному: "Слава Залужному"; "Сырский - мясник. Верю только Залужному".

Такой вал негатива и хейта можно было бы объяснить целенаправленной кампанией ботоферм того же Петра Порошенко (а Центр противодействия дезинформации при СНБО обвинил в организации кампании против Сырского россиян). Но против решения Зеленского высказывались и много реальных людей. В том числе военных.

Среди бойцов ВСУ, судя по их комментариям в соцсетях, бытует две точки зрения: либо на поле боя ничего глобально не изменится, либо станет хуже, так как в военных кругах у Сырского имидж жесткого генерала, который не жалеет солдат ради выполнения задач. Много жестко негативных оценок в адрес нового главкома украинские военные высказали и в комментариях западным СМИ (например, здесь).

Впрочем, одними комментариями в соцсетях и анонимными заявлениям в СМИ дело не ограничивается.

Сторонник Порошенко блогер Карл Волох в прошлую пятницу организовал небольшую акцию на Майдане против решения Зеленского об отставке Залужного. А затем перешел к совсем другой теме, возможно, даже более важной для порошенковцев. Волох заявил, что Владимир Зеленский станет нелегитимным президентом после 20 мая.

"Основной проблемой коллективно признали нелегитимность президента после 20 мая, когда истечет срок его полномочий", - написал Волох, подводя итог акции на Майдане.

По его словам, уже готовится петиция, а также обращение к оппозиционным партиям с требованием подать представление о нелегитимности Зеленского в Конституционный суд (для этого нужно 50 подписей депутатов).

Напомним, 20 мая 2024 года истекает пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского.

Однако проводить выборы во время военного положения нельзя согласно закону. А недавно военное положение снова продлили до 13 мая.

И как видим, коллизию с истечением срока полномочий Зеленского уже активно обсуждают у Порошенко (хотя, к слову, именно "Евросолидарность" в свое время выступала против проведения выборов во время войны). И возможно, по мере приближения даты 20 мая к ним присоединятся другие противники президента.

Получится ли что-либо из этого "движа" и к чему он приведет, пока непонятно. Тем более что и Банковая вряд ли будет сидеть сложа руки и попытается пресечь "движ" в зародыше.

Но очевидно, что в случае роста политической напряженности в стране от позиции, которую займет Залужный, будет зависеть немало.

Он уже стал важнейшим фактором украинской политики, который даже без каких-либо активных действий будет влиять на многие процессы.