Бывшему главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщается в указе Владимира Зеленского, который появился на официальном сайте президента.

При этом указ датирован вчерашним числом. То есть, он вышел в тот же день, когда Зеленский подписал указ об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Но на сайте президента указ о награждении появился только сегодня.

Главе ГУР Кириллу Буданову также вчера президент присвоил звание Героя Украины.

В отличие от Залужного, его не уволили. Но и не назначили. Напомним, он рассматривался как один из кандидатов на должность главкома ВСУ. Но, по итогу, президент назначил главкомом не его, а Сырского.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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