Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героя Украины
Бывшему главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины.
Об этом сообщается в указе Владимира Зеленского, который появился на официальном сайте президента.
При этом указ датирован вчерашним числом. То есть, он вышел в тот же день, когда Зеленский подписал указ об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Но на сайте президента указ о награждении появился только сегодня.
Главе ГУР Кириллу Буданову также вчера президент присвоил звание Героя Украины.
В отличие от Залужного, его не уволили. Но и не назначили. Напомним, он рассматривался как один из кандидатов на должность главкома ВСУ. Но, по итогу, президент назначил главкомом не его, а Сырского.
Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
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