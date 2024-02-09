В пятницу, 9 февраля, в Украине идет 716-й день войны с Россией.

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9 февраля

07.57 Россия заявляет о том, что ночью отразила атаку 19 беспилотников.

По данным минобороны РФ, их сбивали над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2) и акваторией Черного моря (6).

07.48 Ночью ВСУ сбили 10 из 16 "Шахедов".

07.40 После полуночи был удар беспилотников по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области.

Возникли пожары в здании гостиницы, на летней площадке ресторана, горели три легковых автомобиля.

Пострадал охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте.

В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура.

07.32 Ночью был прилет по Ильскому НПЗ в российском Краснодарском крае.

Паблики пишут, что удар наносился беспилотником (официально это не подтверждено).