Анализируем итоги 716-го дня войны в Украине.

Залужный и Сырский

Продолжается история с отставкой главкома Валерия Залужного и назначением его сменщика - Александра Сырского.

Сегодня Залужный и глава ГУР Буданов получили от президента звания Героев Украины. С Залужным Зеленский при этом тепло дважды обнялся.

То есть принята линия на максимально "полюбовное" расставание с бывшим главкомом - с очевидной целью дать меньше поводов для недовольства в армии и помешать политическим оппонентам втянуть Залужного в оппозиционные Зеленскому проекты.

К слову, сегодня сторонники Порошенко уже попытались организовать акцию против отставки Залужного на Майдане. Митинг собрал несколько десятков человек и сравнительно быстро закончился.

На награждении Залужного присутствовал и новый главком Сырский. Он сделал сегодня первое заявление после назначения главкомом ВСУ.

"Одним из будущих векторов построения победы" Сырский назвал введение новых технических решений и распространение успешного опыта - как, например, применения беспилотных систем или средств РЭБ.

Также СМИ сообщили, что новым командующим Сухопутных войск вместо Сырского станет первый замминистра обороны Александр Павлюк. А Генштаб вместо Сергея Шапталы (об отставке которого пока официально не сообщалось) возглавит командующий Сил территориальной обороны Анатолий Баргилевич.

То есть внешне замены высшего командного состава ВСУ проходят вроде бы достаточно беспроблемно. Однако тон западных СМИ относительно этих рокировок совсем иной.

С одной стороны они пытаются объяснить причины ухода Залужного.

The Times пишет, что главком считал нереалистичными многие приказы Зеленского и напрямую вел переговоры с союзниками о поставках, исключая Минобороны из этого процесса.

Президент и главком публично выражали разные взгляды на ход войны. Зеленский придерживался более оптимистичного подхода, а генерал называл ситуацию на фронте "патовой".

Также Залужный публично заявил, что стране необходимо мобилизовать еще 500 000 солдат, на что президент ответил публичным отказом.

Издание пишет, что замгоссекретаря США Нуланд была недовольна попыткой отставить Залужного. Она встречалась 31 января в Киеве с министром обороны Умеровым, который пожаловался, что генерал не предоставил планы военной кампании на 2024 год.

Нуланд выразила недовольство отставкой Залужного и предложила "сгладить недоразумения". Но по итогу Зеленский к этому все равно не прислушался и отправил Залужного в отставку.

The Washington Post, как многие другие медиа, выражает недовольство сменой командования. Газета пишет, что замена Залужного Сырским, вероятно, не понравится украинским военным и населению.

Издание назвало рокировку на посту главкома "рискованной встряской руководства".

Также оно пишет, что "решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди действующих на фронте войск".

"Рядовые солдаты не очень любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа. Он слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте. При том, что город, в конечном итоге, перешел под контроль России. Тысячи украинских солдат были убиты и многие получили ранения, защищая город, который имел ограниченное стратегическое значение", – пишет WP.

Также в статье говорится, что "некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником".

"Я знаю только то, что слышал от своих подчиненных. Сто процентов из них не уважают его, потому что не думают, что он считает жизни солдат. По сравнению с Залужным он имеет гораздо меньшую поддержку", — сказал анонимно изданию украинский высокопоставленный военный чиновник.

Анонимные высказывания боевых офицеров, приводимые WP, еще резче.

"Через пару месяцев, вероятно, будут какие-то попытки проведения штурмовых действий или что-то в этом роде. Потому что Сырский пойдет за Зеленским. А Зеленский хочет больших побед. Я думаю, что необдуманных атак будет больше. И удерживать территории, за которые не следует держаться. Например, Бахмут, вместо того, чтобы создать нормальную оборону, какие-то фортификационные сооружения, траншеи, они просто пропускали людей через мясорубку, чтобы прекратить штурмовые действия. Я думаю, мы еще увидим это дерьмо", — сказал майор, который сейчас воюет на востоке Украины.

"Другой командир был более прямолинеен, используя ругательства, заявив, что украинским солдатам станет хуже в результате изменений, "потому что Сырский будет соблюдать все политические требования при принятии военных решений", – пишет издание.

Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico тоже использовало слово "мясник". "Залужный ушел, "мясник" пришел", - гласит название статьи о кадровых перестановках в ВСУ.

Издание напоминает, что Сырский "помог защитить Киев от нападения России и организовал успешное контрнаступление в Харькове".

"Но Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.

По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан", - пишет газета.

Капитан украинской армии назвал назначение Сырского "очень плохим решением", поскольку считается, что этот генерал "бессердечно подвергает своих людей опасности".

"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200"", - говорится в статье.

Также авторы приводят комментарии из Х от украинских военных по поводу назначения Сырского:

- "Руководство генерала Сырского обанкротилось, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом".

- "Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей".

Еще один украинский солдат написал следующее лаконическое сообщение в групповом чате ветеранов боев за Бахмут: "Нам всем пи...ец".

С похожими тезисами вышла статья в The Economist, который пишет, что Сырский "обладает репутацией человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Президент Зеленский рискует ошибиться", уволив Залужного, добавляет издание.

Bloomberg в свою очередь назвал борьбу Зеленского с Залужным "безобразной".

"Уходящий генерал пользуется большой личной поддержкой. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что его популярность стала довлеть над Зеленским, которого один чиновник назвал тонкокожим. Но люди, знакомые с военным руководством, говорят, что по крайней мере часть раскола связана с тем, что Зеленский предпочитает более смелые военные планы, которые расходятся с тем, что более осторожный Залужный планировал на ближайшие месяцы", - пишет издание.

По его данным, Зеленский не переносит слово "тупик" и рассчитывает только на победу в войне.

"Александр Сырский, возможно, готов более жестко придерживаться военных целей президента, но некоторые на поле боя относятся к нему с недоверием, считая его более безжалостным, чем его предшественник", - пишет Bloomberg.

И отмечает, что "разрыв отношений между двумя самыми видными деятелями Украины стал крупнейшей внутренней перетряской со времен вторжения".

Среди украинских военных в соцсетях бытует, в основном, два мнения по поводу назначения Сырского главкомом ВСУ — либо на поле боя ничего глобально не изменится, либо станет хуже, так как в военных кругах у Сырского имидж жесткого генерала, который не жалеет солдат ради выполнения задач.

О вероятных причинах и последствиях новых назначений в верхушке ВСУ мы детально писали здесь.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают штурмовые действия в частной застройке Авдеевки. В ВСУ вчера уже подтвердили, что бои принимают характер городских.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что в Авдеевке Донецкой области боевые столкновения происходят не только на севере города в частном секторе, а и в пределах городской застройки.

"Все журналисты спрашивают, и я могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевском коксохимическим заводом и карьером", - сказал Лиховой.

Он добавил, что армия РФ направляет основное штурмовое давление на севере Авдеевки. Замыслом россиян является перерезать главную логистическую артерию и обеспечить "оперативное окружение города". Этому активно противодействуют ВСУ.

Американский "Институт изучения войны" сообщает также, что российские войска продвинулись в Степном к северо-западу от Авдеевки.

Воздушные силы ВСУ заявили, что сбили 10 из 16 российских беспилотников "Шахед".

Они снова атаковали Змиевскую общину в Харьковской области. Пожары вспыхнули в здании гостиницы, летней площадки ресторана.

Также повреждены частные дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая. Напомним, в Змиевской общине на днях был удар дронов по мини-отелю.

Россия же заявляет о том, что ночью отразила атаку 19 беспилотников.

По данным минобороны РФ, их сбивали над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5) и Орловской (4) областей, над территорией Краснодарского края (2) и акваторией Черного моря (6).

В Краснодарском крае ночью был прилет по Ильскому НПЗ. Паблики пишут, что удар наносился беспилотником (официально это не подтверждено).

Медосмотры даже по ночам. Мобилизация

Сегодня Кабмин постановил, что ТЦК теперь будут работать круглосуточно. Им разрешается 24 часа в сутки:

- рассматривать дела об административных правонарушениях;

- налагать административные взыскания;

- организовывать проведение медицинских осмотров и психологических обследований военнообязанных.

То есть теперь задержанный военкоматом на улице человек не будет просто ночевать взаперти, а сможет пройти медкомиссию и уже на следующее утро отправиться в армию.

Еще одна новация - имущество в Украине всех мужчин, уехавших за границу, может быть арестовано, а счета заблокированы, если они не встанут на военный учет.

Это подразумевает новый законопроект о мобилизации, принятый в первом чтении, заявил адвокат Андрей Приходько.

Чтобы этого избежать мужчины за границей должны создать электронный кабинет или прийти в консульство, которые имеют право выдавать повестки по распоряжению ТЦК. А после получения электронной повестки мужчина должен приехать в Украину - даже если живет за границей уже много лет.

В противном случае суд может ввести санкции, на это по закону дается 15 дней (в том числе и арест средств на банковских счетах). Приходько считает, что судебная система просто не выдержит такого наплыва дел с такими сжатыми сроками.

Поэтому адвокат считает этот законопроект крайне сырым и противоречивым. Поэтому он нуждается в серьёзной доработке ко второму чтению.

Впрочем, как мы уже неоднократно указывали, даже без ужесточения законодательства реальная мобилизация на улицах идет максимально жестко. Сегодня появилось видео из Одессы, где полицейский из патруля ТЦК разбил окно легковой машине.

Судя по видео, в авто находился ребенок.

Также сегодня появилось видео из Ужгорода, где трое полицейских жестко "заламывают" мужчину, который не хотел идти в ТЦК.

Судя по всему, именно поэтому (а также ввиду грядущих "электронных кабинетов") активизируются попытки мужчин покинуть страну. Вчера Госпогранслужба отрапортовала рекордном задержании уклонистов: группа из 40 человек пыталась попасть в Венгрию.

Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время войны. В ее составе – мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки получили от своих клиентов от $4500 до $8500.

Интервью Путина. Послесловие

Сегодня ночью американский журналист Такер Карлсон опубликовал свое интервью с Владимиром Путиным, которое на данный момент собрало уже более ста миллионов просмотров.

Детальнее это интервью мы анализировали в отдельном материале.

Один из основных посылов Путина из этого более чем двухчасового общения - Россия готова к переговорам с Украиной. При этом РФ настаивает на признании за собой захваченных украинских территорий и "денацификации" остальной Украины.

Тему с переговорами обозначила как основную и New York Times. Авторы статьи пишут, что в двухчасовом интервью Путин "был более откровенен, чем обычно", о том, как он видит окончание своего вторжения в Украину: "не военной победой, а сделкой с Западом". Сделка эта подразумевает "передачу части украинской территории России".

"Путин протянул Западу оливковую ветвь, вместо того чтобы прибегнуть к той пламенной риторике, которую он использовал перед внутренней аудиторией", - пишет газета.

NYT считает, что Путин стремился "напрямую обратиться к американским консерваторам", когда говорил, что у американцев есть свои проблемы, поэтому по Украине им лучше начать переговоры с РФ. А также пытался показать, что его конфликт происходит не с Западом в целом, а с правящей элитой, "стремящейся сохранить свою глобальную гегемонию".

Исторический экскурс Путина газета называет "знакомым уроком истории Кремля об исторических притязаниях России на восточноевропейские земли", а озвученные им причины вторжения в Украину - "избитыми и ложными оправданиями".

"В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом", - пишет NYT, упоминая проблемы с выделением помощи Украине и "усиление дружественных Кремлю политиков по обе стороны Атлантики".

Издание также обращает внимание, что Карлсон во время интервью ни разу не упомянул Трампа.

При этом в остальных западных СМИ реакции на общение с Путиным преимущественно негативные. И не только в СМИ. Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Набила Массрали заявила, что Путин повторил "хорошо известную ложь, искажения и манипуляции".

Она сказала, что Путин еще раз "проявил большую враждебность по отношению к Западу и дал понять, что не заинтересован в шагах к миру", а Карлсона она раскритиковала за то, что он "предложил Путину платформу для манипулирования и распространения пропаганды".

А вот миллиардер Илон Маск, комментируя экскурс в историю от Путина, заявил, что "Князь Олег, должно быть, был неплохим парнем".

Он также поддержал президента, который несколько раз говорил, что "использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы - одна из крупнейших стратегических ошибок политического руководства США".

"Мы перестарались с превращением доллара в оружие. Это был глупый шаг", - написал Маск.

На комментарий пользователя, что "сегодня президент России произнес 30-минутный монолог о геополитике Советского Союза XX века, а наш президент был признан в суде недееспособным", Маск написал: "Дикие времена".

Уже после интервью, Такер Карлсон заявил, что Путин применит ядерное оружие, если нужно будет удержать Крым.

"Это дом российских ВМС, там российское население, у них был референдум, они выбрали Россию. Это часть России. Вам может это нравиться или нет, но Путин начнет ядерную войну, если дело дойдет до Крыма. Так что если вы реально думаете, что условием для мира является, что Путин откажется от Крыма, то вы сумасшедший", - заявил Карлсон.