Ночью 8 февраля вышло заранее нашумевшее интервью Путина Такеру Карлсону.

Большинство тезисов, озвученных Путиным, им заявлялись уже неоднократно. Новым было лишь то, что говорил он их не в эфире российского ТВ, а в интервью американскому журналисту.

Он провел "экскурс в историю" почти на полчаса - начиная с Древней Руси и заканчивая утверждениями об обещаниях НАТО не расширяться на восток после распада Советского Союза и "государственным переворотом" в Киеве (имеется в виду свержение Януковича во время Майдана). Плюс в очередной раз озвученные утверждения о том, что "Украины до большевиков не существовало" и "большевики передали Украине земли исторической России" (к последним Путин отнес все левобережье и Киев).

Также он утверждает, что западные страны сорвали договоренности Киева и Москвы в Стамбуле, уговорив Россию отвести войска от Киева, после чего Украина "выбросила договоренности на помойку", и война продолжилась.

Из того же, что может дать представление о дальнейших планах Путина, можно выделить несколько тезисов.

1. Путин в очередной раз заявил, что выступает за переговоры с Украиной - и что Россия и Украина "рано или поздно договорятся". Он призвал Киев отменить свой запрет на переговоры с Кремлем. Тот же призыв он адресовал и Вашингтону, который, по мнению президента РФ, "принял решение", чтобы Украина вышла из переговорного процесса весной 2022 года. И теперь, по логике Путина, он же должен принять решение, чтобы к переговорам вернуться.

В то же время он дал понять, что переговоры могут пройти только с учетом фиксации контроля РФ над уже захваченной территорией Украины. По утверждению Путина, НАТО может "достойно признать" этот контроль. "Варианты есть, если есть желание", - заявил Путин.

Также он утверждает, что для старта переговоров США должны прекратить поставки оружия Украине, о чем, по словам Путина, Москва уже сообщила Вашингтону (к слову, США уже по факту выполняют это условие, из-за блокировки помощи Украине в Конгрессе).

"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения и все закончится в течение нескольких недель, вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях, но перед этим – прекратите", - сказал Путин.

В качестве еще одного условия для окончания войны он несколько раз в ходе интервью упомянул "денацификацию", которую он видит как "запрет всех видов неонацистских движений" в Украине и "избавление от людей, продвигающих теорию нацизма".

В сухом остатке "переговорных" заявлений российского президента это, с одной стороны, готовность вернуться на дипломатический трек.

С другой - завершение таких переговоров Путин видит уже на основе более жестких, чем Стамбульские, условиях: помимо нейтрального статуса это еще и признание территориальных захватов РФ в Украине и "денацификация" на подконтрольной Киеву части страны (хотя, по утверждению Путина, и в стамбульских договоренностях тоже шла речь о "денацификации").

2. Путин отдельно коснулся звучащих в последнее время заявлений западных лидеров об угрозе нападения со стороны России.

Как и ранее Медведев, Путин привел аргумент, что такое нападение вызовет ядерную войну, которая "поставит на грань уничтожения все человечество". Поэтому России нет смысла в нее "втягиваться".

Он утверждает, что никаких территориальных претензий к странам НАТО Москва не имеет, а заявления о войне нужны для раздувания антироссийских настроений на Западе.

Заявил также, что Россия может начать войну с Польшей, только если Польша нападет на РФ.

3. Но все же ключевым тезисом, который проходил через все интервью, был фактический призыв Путина к Западу "начать договариваться" с Россией. Даже война в Украине, по большому счету, упоминалась именно в этом контексте.

"Вам нечем заняться? У вас проблем на границе полно. Проблемы с миграцией, с госдолгом, нечем заниматься? Нужно воевать в Украине? А не лучше ли договориться с Россией? И принять решение со здравым смыслом, начать с уважением относиться к нам, это гораздо умнее и рациональнее".

"До сих пор раздавались шум и крики о нанесении России стратегического поражения на поле боя. Но теперь они (Запад - Ред.), видимо, начинают понимать, что добиться этого трудно, если вообще возможно. На мой взгляд, это невозможно по определению. Никогда такого не будет. И мне кажется, теперь это осознали и те, кто находится у власти на Западе. Если да, если пришло осознание, им придется подумать, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу".

"Я знаю, что они (Запад - Ред.) этого (переговоров с Россией - Ред.) хотят. Я не просто вижу это, я знаю, что они этого хотят, но они изо всех сил пытаются понять, как это сделать. Они довели ситуацию до этой точки, в которой мы сейчас находимся. Ну теперь пусть думают, как переломить ситуацию. Мы не против этого".

Грубо говоря, Путин предлагает Западу вернуться к "большой сделке", которую он предлагал накануне вторжения в Украину в обращении к НАТО и США по системе безопасности в Европе (с гарантиями не расширения НАТО на восток) на что тогда западные страны не пошли.

Правда, пока нет никаких признаков того, что Запад готов сейчас начать это обсуждать и вообще идти на какие-то уступки России по Украине и не только. Любые компромиссы по фиксации российских территориальных захватов (не говоря уже о более глобальных договоренностях) отвергаются как украинской властью, так и западными партнерами.

Но Путин, вероятно, обращается не столько к нынешним руководителям Запада, сколько к потенциальным будущим.

Само интервью Путин дал близкому к Трампу телеведущему Такеру Карлсону. Трамп же сейчас чуть ли не каждую неделю заявляет об угрозе третьей мировой войны и обещает, что за 24 часа договорится с Путиным и с Зеленским, чтобы закончить войну в Украине.