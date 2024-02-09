Президент РФ Владимир Путин в интервью с Такером Карлсоном заявил, что якобы "все левобережье Днепра, включая Киев, - это исторически русские земли".

Заявление прозвучало не в контексте обсуждения целей РФ в нынешней войне, а в рамках 25-минутного "экскурса в историю Украины", который Путин устроил для Карлсона.

Он также утверждал, что "теория" об украинцах как отдельной нации "зародилась в Польше", а "продвигал" ее австрийский генштаб перед Первой Мировой войной.

Напомним, что ранее анонс интервью с Путиным набрал миллионы просмотров на странице Такера Карлсона.

Среди прочего Путин в нем назвал условие, при котором ударит по Польше.

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