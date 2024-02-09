Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не удержался от экскурса в историю и передал папку с архивными документами - письмами Богдана Хмельницкого в Москву, который просил царя принять казаков в свое подданство.

Такер Карлсон пытался возражать, что это вряд ли имеет отношение к событиям двухлетней давности, на что президент РФ ответил, что должен быть "серьезный разговор".

В этом же интервью Путин сказал, что хочет добиться решения ситуации в Украине путем переговоров. И что Россия и Украина "рано или поздно договорятся".

НАТО может "достойно признать" контроль РФ над украинскими территориями. "Варианты есть, если есть желание", заявил Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию во время интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

Известно, что Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с канала Fox News. Причина его увольнения не разглашается.