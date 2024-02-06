Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина, потому что "американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и Украине".

Об этом журналист сообщил в видеролике, выложенном в Х.

По его словам, война в Украине уже изменила мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, включая торговлю и военные альянсы. При этом во многих странах это прекрасно осознают, но не на Западе, в англоязычных странах, где люди уверены, что ничего особо не поменялось.

"Они думают так, потому что никто не говорит им правды", - сказал Карлсон.

По его словам, все, что пишут западные СМИ о войне, - это не журналистика, а пропаганда в самой отвратительной форме, ведущая к войне. При этом многие СМИ берут интервью у Владимира Зеленского, но ни одно крупное издание не побеседовало с другой стороной конфликта - Путиным.

"Большинство американцев не представляют, зачем Путин начал войну и какие у него цели сейчас. Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать об этой войне все", - отметил журналист.

Карлсон сделал ремарку, что его команда предложила побеседовать и Зеленскому, и выразил надежду, что тот согласится.

Также Карлсон сказал, что Илон Маск пообещал не блокировать его интервью с президентом РФ, когда его опубликуют в соцсети Х. И предрек, что власти западных стран на других платформах обязательно будут цензурировать его материал с Путиным.

За полтора часа с момента опубликования анонса интервью ролик посмотрели более 8 миллионов пользователей.

Ранее Newsweek сообщил, что Карлсон уже взял интервью у Путина во время своей поездки в Москву.

Как писали СМИ, после прилета в столицу РФ журналист первым делом посетил Большой театр.