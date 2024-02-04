Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов перестать давать пессимистические оценки относительно перспектив Украины в войне.

Об этом британский министр сказал в интервью газете The Sunday Times.

Кэмерон заявил, что следует прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины.

"Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", - сказал глава МИД Британии.

По его словам, он намерен донести это мнение и бывшему президенту США Дональду Трампу в случае, если тот снова станет хозяином Белого дома.

"Взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию на фронте в Украине тупиковой.

"Фактически ситуация зашла в тупик. Никаких территориальных успехов ни с какой из сторон", - говорил глава Минобороны Германии.

В свою очередь европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер заявлял, что главный риск в связи с Украиной - это не тупик на фронте, а поражение Киева. По его мнению, "судьба Украины висит на волоске". Причины две: ее неспособность отвоевать территорию у российских сил и проволочки с западной помощью.