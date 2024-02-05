Американский журналист Такер Карлсон, приехавший на днях в Москву, не опроверг информацию о возможном интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Посмотрим", - сказал журналист, передают российские СМИ.

О визите Такера в Россию стало известно 3 февраля, когда его сфотографировали в Большом театре и заметили в отеле в Москве.

Напомним, Такер Карлсон открыто поддерживает Трампа и ранее ушел с телеканала Fox News, где был центральным политическим обозревателем.

В свое время Карлсон заявлял, что хотел взять интервью российского президента Владимира Путина, но ему в этом помешали власти США.

Ранее в соцсетях увидели в приезде Карлсона признаки переговорного процесса между командами Дональда Трампа и Владимира Путина. Мы анализировали причины визита американского журналиста в Москву в нашем итоговом материале.

Как писала "Страна", недавно Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента остановит войну в Украине еще до своей инаугурации. Также он высказался против отправки миллиардов долларов Украине. По его словам, этим должна заниматься Европа, которая соразмерна с США по экономике.