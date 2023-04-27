"Я шокирован и удивлен". Трамп подозревает, что телеведущего Такера Карлсона могли уволить с Fox News
Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox News, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны.
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.
"Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги. Я не знаю, было это по собственному желанию или его кто-то уволил. Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий", - сказал экс-президент США.
Известно, что телекомпания Fox объявила об уходе Карлсона с телеканала по обоюдному согласию сторон.
Ведущий известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена.
Кроме того, Такер Карлсон в своей передаче "Tucker Carlson Tonight" на Fox News называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Байдена".
Он заявлял, что в Украине "нет и никогда не было демократии".