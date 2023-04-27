Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что известного телеведущего Такера Карлсона могли уволить с телеканала Fox News, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

"Я шокирован, я удивлен. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги. Я не знаю, было это по собственному желанию или его кто-то уволил. Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий", - сказал экс-президент США.

Известно, что телекомпания Fox объявила об уходе Карлсона с телеканала по обоюдному согласию сторон.



Ведущий известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена.

Кроме того, Такер Карлсон в своей передаче "Tucker Carlson Tonight" на Fox News называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Байдена".

Он заявлял, что в Украине "нет и никогда не было демократии".