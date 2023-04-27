Уволившийся с телекаканала Fox News известный американский ведущий Такер Карлсон заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Твиттере.

"Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографические изменения, корпоративная мощь, природные ресурсы… Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа", - сказал Карлсон.

По его словам, существующие дискуссии в СМИ стали "невероятно глупыми" и "ничего не значащими". Также дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению "обеих политических партий и их доноров".

Однако он выразил мнение, что сложившаяся ситуация является временной и "правда восторжествует".

Напомним, о том, что Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США, ушел с канала Fox News, стало известно 24 апреля.

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что телеведущего могли уволить с телеканала Fox News, однако добавил, что истинные причины прекращения их сотрудничества ему не известны.