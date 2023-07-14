Бывший вице-президент и кандидат на пост главы США Майк Пенс поспорил с телеведущим Такером Карлсоном о поддержке Украины.

Это произошло на Саммите семейного лидерства в Де-Мойне (Айова).

Пенс заявил о своей поддержке Украины как ключевой составляющей своей предвыборной кампании.

"Я считаю, что в интересах США продолжать предоставлять украинским военным ресурсы, необходимые им для отражения российского вторжения и восстановления их суверенитета", - сказал Пенс, что вызвало недовольство присутствующих.

Карлсону же зааплодировали, когда он в ответ сказал, что американские города в упадке, и этот упадок усугубляется, в то время как Конгресс и Белый дом предоставляют Украине миллиарды долларов помощи.

"Вы огорчены тем, что у украинцев не хватает американских танков. Каждый город в США стал намного хуже за последние три года… Почему об этом никто не беспокоится?" - спросил он под возгласы одобрения.

Пенс парировал на эту критику.

"Любой, кто говорит, что мы не можем быть лидерами свободного мира и решать наши проблемы дома, имеет довольно ограниченное представление о величайшей нации на земле. Мы можем делать и то, и другое", - заверил он.

Также Карлсон и Пенс поспорили о положении православных в Украине. Журналист сказал, что Владимир Зеленский и его правительство ущемляют свободу вероисповедания, "арестовал священников за их взгляды".

Пенс же ответил, что он спрашивал религиозных лидеров об этом вопросе во время своей поездки в страну в июне, и ему сказали, что никаких ущемлений нет.

Ранее мы писали о визите Пенса в Украину.

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