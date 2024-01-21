Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента остановит войну в Украине еще до своей инаугурации.

Об этом он заявил во время митинга в Нью-Гэмпшире.

"Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность. Я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Мы все уладим, я знаю Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я знаю их обоих... Это кровавая бойня там, но теперь мы восстановим мир", - добавил он.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, а инаугурация победителя пройдет в январе 2025 года.

Также он высказался против отправки миллиардов долларов Украине. По его словам, этим должна заниматься Европа, которая соразмерна с США по экономике.

Недавно бывший президент США заявил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну в Украине.

Президент Украина Владимир Зеленский назвал эту идею опасной и пригласил Трампа в Киев.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.