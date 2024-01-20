Война в Украине продлится ещё не менее двух лет, а возможно и пять лет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в западных разведках.

При этом, как считают источники, два ближайшие года война продлится вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США.

Отдельные эксперты полагают, что боевые действия, вероятно, продлятся ещё пять лет. Вместе с тем, как считают источники CNN, маловероятно, что в 2024 году одна из сторон добьётся существенного преимущества.

Украина в ближайший год будет восстанавливать вооружённые силы и наращивать военное производство. И только после этого сможет предпринять новую попытку контрнаступления, пишет издание.

На фоне этого Белый дом попытается добиться выделения финансирования для Украины до новых президентских выборов. По мнению источников CNN в Белом доме, в случае занятия Дональдом Трампом поста президента Америки, финансовая помощь Киеву будет урезана.

Ранее журнал The Economist писал, что война в Украине может затянуться ещё на пять лет.

Как мы сообщали, в США усомнились, что Украина сможет вернуть свои территории даже при полноценной поддержке Запада.