Война в Украине может продлиться еще два или три года.

Об этом заявил в колонке для местного издания Pravda премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, западая стратегия по ослаблению России провалилась. С позиции Фицо, она состояла в том, что "украинский солдат принесет российскую медвежью голову на блюде в виде истощенной в военном отношении, экономически разоренной, международно-изолированной и внутренне политически ниспровергнутой России".

Фицо считает, что всего этого не произошло, поскольку Запад "неоднократно ошибался в оценке ситуации в России".

Говоря о прогнозе на будущее, Фицо заявил, что "с большой вероятностью в Украину еще какое-то время будут поступать оружие и деньги, но безрезультатно.

"Для авторов (Запада - Ред.) политически невозможно открыто признать некорректность принятой стратегии", - констатировал он.

Поэтому "через два-три года мы будем там, где находимся сейчас".

"В одном только ЕС, возможно, на 50 миллиардов евро будет меньше, а в Украине кладбища будут полнее тысячами погибших солдат. К сожалению, здравый смысл не победит", - добавил премьер.

По его мнению, "бесполезная трата человеческих ресурсов и денег и течение времени не ухудшат переговорную позицию России, а, наоборот, укрепят ее", и через несколько лет международное сообщество начнет все равно принимать реальность.

Сегодня министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и к военной ситуации следует относиться "реалистично".

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