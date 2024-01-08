В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Всего в сутки враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак в районе Синьковки Харьковской области, где враг, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили 7 атак недалеко от Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника южнее Червоного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Враг пытается выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.

Напомним, сегодня во время массированной атаки ВСУ удалось сбить 18 российских ракет из 51 из-за нехватки комплексов Patriot и подобных.

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