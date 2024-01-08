В Украине уже готовят аэродромы под истребители F-16. Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк.

При этом готовят их в условиях постоянного боевого использования. А вокруг них идет укрепление ПВО.

Павлюк говорит, что идет работа над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека", в рамках которого идет оценка аэродромов и обучение летчиков и инженеров.

"Наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ", - написал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что передача Данией Украине первых шести истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Изначально поставка планировалась в районе нового года, однако теперь она перенесена на второй квартал.

Напомним, первая группа украинских пилотов уже приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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