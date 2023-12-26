Первая группа украинских пилотов приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании
Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.
Об этом сообщило британское правительство.
Тренировки начались в августе 2023 года, они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке.
Сообщается, что обучение завершили шесть летчиков-украинцев, еще десять стажеров остаются в Великобритании для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.
Напомним, что Нидерланды начали готовить первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине.
Также мы писали о том, что Бельгия передаст Украине истребители F-16 в 2025 году.
Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.