Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

Об этом сообщило британское правительство.

Тренировки начались в августе 2023 года, они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке.

Сообщается, что обучение завершили шесть летчиков-украинцев, еще десять стажеров остаются в Великобритании для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.

Напомним, что Нидерланды начали готовить первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине.

Также мы писали о том, что Бельгия передаст Украине истребители F-16 в 2025 году.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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