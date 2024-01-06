Передача Данией Украине первых шести истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Первые шесть пилотов могут быть готовы до весны, однако самолеты передать сразу не смогут.

Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на Министерство обороны королевства.

По данным Минобороны, первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 до весны, однако с самолетами "дела пойдут медленнее".

Изначально поставка планировалась в районе нового года, однако теперь она перенесена на второй квартал. Некоторые условия для боевого применения F-16 пока не выполнены, заявили в Минобороны Дании.

Нужно ещё подготовить механиков и другой наземный персонал, наладить цепочки поставок боеприпасов и запчастей, подготовить аэродромы.

"Кроме того, продолжается работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры", - добавляет ведомство.

Ранее сообщали, что на авиабазе в Дании будут размещены два бельгийских истребителя F-16 для обучения украинских пилотов.

Напомним, первая группа украинских пилотов уже приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Тренировки начались в августе 2023 года, они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке.

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