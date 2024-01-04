Два истребителя F-16 вооруженных сил Бельгии будут размещены с марта по сентябрь на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов.

Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на бельгийское министерство обороны.

"Два бельгийских F-16B будут размещены там (на датской авиабазе Скюдструп – Ред.) с марта по сентябрь…, будет осуществляться подготовка не только украинских пилотов, но и технического персонала и планировщиков миссий", - указывает телеканал.

К тому же Бельгия направит на авиабазу около 50 человек личного состава.

Напомним, что первая группа украинских пилотов уже приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании. Тренировки начались в августе 2023 года, они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке.

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине F-16 в 2025 году. Украина хочет уже сейчас начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей.

Между тем СМИ писали, что западная "коалиция истребителей" оказалась под угрозой из-за победы правых на выборах в Нидерландах. Напомним, Нидерланды обещали передать Украине все свои 42 самолёта F-16: большую часть непосредственно для ВСУ, остальные - на обучение украинских пилотов.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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