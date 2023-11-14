На Западе все чаще звучит мнение, что война в Украине может затянуться еще на несколько лет.

В частности, об этом пишет The Economist.

"При этом ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны выйти из сложившегося тупика", - отмечает издание.

В статье утверждается, что в ближайшей перспективе США будут способны поставлять оружие и в Украину, и в Израиль, но если хотя бы один из этих конфликтов затянется, то "со временем возникнут компромиссы, поскольку некоторые ключевые системы будут перенаправлены в Израиль".

"Некоторые системы, которые нужны Украине для контрнаступления, могут быть недоступны в том количестве, которое хотелось бы Украине", - говорит Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ранее о том, что война в Украине может затянуться заявлял генсек НАТО.

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - заявил Столтенберг.

Мы также сообщали, что журналисты Bild опубликовали мнение экспертов о перспективах войны в Украине.