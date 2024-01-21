Война в Украине должна завершиться подписанием соглашения, которое, в том числе подразумевает отказ Москвы от ядерного оружия.

Об этом заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

"Соглашения будут подписаны - с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, с другой - Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру", - сказал Гаврилюк.

Также он считает, что окончание войны возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года, что записано в формуле президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что Швейцария считает, что мирный саммит по Украине нужно провести с участием России.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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