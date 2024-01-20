Зеленский анонсировал подписание новых соглашений о гарантиях безопасности для Украины. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 20 января. В нем он заявил, что уже есть конкретные даты подписания новых договоров о гарантиях безопасности для Украины.
Видео обращения появилось в телеграм-канале Владимира Зеленского.
"Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", - сказал президент.
Напомним, ранее в Киеве побывал премьер-министр Британии Риши Сунак, который подписал с Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Термин "гарантии" в отношении Киева в этом документе не звучит.
Кроме того, в феврале Украину намерен посетить французский президент Эмманюэль Макрон. То есть не исключено, что именно с Парижем будет подписано новое аналогичное соглашение.
Также на днях Владимир Зеленский сообщил о начале переговоров с Румынией по вопросу гарантий безопасности для Украины - уже "девятой страной, с которой ведется такая двусторонняя работа".