Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 20 января. В нем он заявил, что уже есть конкретные даты подписания новых договоров о гарантиях безопасности для Украины.

Видео обращения появилось в телеграм-канале Владимира Зеленского.

"Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", - сказал президент.

Напомним, ранее в Киеве побывал премьер-министр Британии Риши Сунак, который подписал с Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Термин "гарантии" в отношении Киева в этом документе не звучит.

Кроме того, в феврале Украину намерен посетить французский президент Эмманюэль Макрон. То есть не исключено, что именно с Парижем будет подписано новое аналогичное соглашение.

Также на днях Владимир Зеленский сообщил о начале переговоров с Румынией по вопросу гарантий безопасности для Украины - уже "девятой страной, с которой ведется такая двусторонняя работа".