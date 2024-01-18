Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В разговоре Зеленский поблагодарил за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство изготовить для Украины десятки артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в частности, приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и дальше усиливать украинскую систему ПВО", - говорится в заявлении.

Президент поблагодарил французский бизнес за инвестиции в Украину. Рассказал о начале подготовки Глобального саммита мира.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского Президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - добавил Зеленский.

Ранее в декабре во Франции приступили к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. В этом году запланированы испытания управления огнем Caesar с применением искусственного интеллекта, что должно сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Сегодня стало известно, что Франция пообещала передавать Украине ежемесячно по 3000 артиллерийских снарядов и 50 управляемых авиабомб, разово - 40 дальнобойных ракет SCALP, а также произвести 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.