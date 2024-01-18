Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности".

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на заявление Министерства обороны Франции.

Ранее планировалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретится в Париже с Умеровым сегодня, чтобы, в частности, дать старт конференции по запуску "артиллерийской коалиции" с участием 23 стран под руководством Франции и США, одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG), а также посетить промышленные объекты по производству вооружений.



Отмечается, что теперь Умеров запустит "артиллерийскую" конференцию по видеосвязи.

Напомним, еще в декабре сообщалось, что в январе 2024 года в Париже приступит к работе "коалиция артиллерии" по усилению украинской армии. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции говорил, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.

Также мы писали, что в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон в Киеве подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией.