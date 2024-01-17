Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве в феврале подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Также Эммануэль Макрон сообщил о поставке 40 дополнительных крылатых ракет Scalp.

"Франция поставит Украине еще 40 ракет большой дальности SCALP, сотни бомб и подпишет с Украиной договор о гарантиях безопасности" - говорится в сообщении.

На днях Великобритания подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Она стала первой страной Большой семерки, подписавшей такое соглашение.

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