Франция подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве в феврале подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Также Эммануэль Макрон сообщил о поставке 40 дополнительных крылатых ракет Scalp.
"Франция поставит Украине еще 40 ракет большой дальности SCALP, сотни бомб и подпишет с Украиной договор о гарантиях безопасности" - говорится в сообщении.
На днях Великобритания подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Она стала первой страной Большой семерки, подписавшей такое соглашение.
Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.