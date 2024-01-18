Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал страны Запада за то. что те плохо отслеживают выполнение санкций, в результате чего иностранные компоненты используются в российском оружии.

Об этом глава МИД сказал во время украинского завтрака в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

"Почти во всем вооружении, произведенном в России, в российских ракетах, которые мы сбиваем или перехватываем за последние два года, много западных запчастей. Некоторые даже говорят, что 95% современного российского оружия приходит с Запада", - сказал Кулеба.

По его мнению, это происходит не из-за неэффективности санкций, а из-за того, что Россия нашла способы обходить их благодаря хорошо налаженным бизнес-схемам. Кулеба высказал уверенность в том, что лучшая в мире западная разведка способна отследить случаи нарушения санкций.

"У Запада лучшая бизнес-разведка в мире. Я не верю, что у Запада нет возможности выявить эти схемы и пресечь их", - добавил министр.

Он считает, что страны не делают достаточно для остановки поставок своих технологий в Россию.

Кулеба отметил, что в этой ситуации странам Запада приходится платить дважды: во-первых, помогая восстанавливать украинские города, разрушенные российским оружием, и, во-вторых, оплачивая репутационные потери из-за попадания в Россию иностранных запчастей.

Ранее мы сообщали, что в Давосе начался традиционный украинский завтрак, который организовал миллиардер Виктор Пинчук.

СМИ не раз писали об обходе РФ санкций при производстве и поставках оружия. Так, в декабре появилась информация, что западные компании продолжают поставлять комплектующие для российских танков. Немалое число фирм из США, Японии, Южной Кореи, Германии, Италии, Финляндии, Австрии, Сербии, Эстонии, Литвы и Латвии продолжают поставлять российским оборонным снабженцам оборудование и комплектующие.