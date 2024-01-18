В Давосе начался традиционный украинский завтрак, организованный миллиардером Виктором Пинчуком.

В соцсетях уже многие обратили внимание на необычный логотип этого мероприятия.

Пинчук в начале дискуссии объяснил, что логотип - картина украинского художника Микиты Кадана, созданная в апреле прошлого года. Фраза Stand with Ukraine ("поддержи Украину") на ней написана столько раз, что ее уже сложно прочитать.

"Заявление было сделано столько раз, что в конце концов стало почти ничего не значить. Эта работа апреля 2023 года объясняет нашу ситуацию сегодня. В войне не важно, сделал ли ты много. В войне важно лишь, сделал ли ты достаточно для победы. Украине дают слишком мало оружия для победы, а время уходит", - разъяснил смысл произведения Пинчук.

Напомним, во время выступления в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, и призвал Запад "не экспериментировать с помощью".

Ранее газета Financial Times писала, что переговоры в Давосе по поводу мирного плана для Украины были "отмечены растущим участием незападных стран, но ограниченным прогрессом на пути к миру".

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что переговоры по украинской формуле мира в Давосе завершились без чёткого дальнейшего плана.