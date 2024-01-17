Китай отклонил просьбу Украины о встрече в Давосе премьер-министра КНР Ли Цяна с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, назвав отказ "неприятным сюрпризом" для Киева.

"Украинские лидеры не скрывали своего желания" встретиться с китайскими чиновниками, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак "намекал", что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в итоге "не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву".

При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с КНР.

Также Китай не посетил переговоры с участием стран "глобального Юга".

Все это стало еще одним сигналом того, что Китай "не намерен добиваться прекращения" вторжения РФ в Украину, а вместо этого "встал на сторону России".

Еще один высокопоставленный представитель США заявил изданию, что "Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной".

Между тем в Евросоюзе сообщили, что призвали Китай возобновить прямые контакты с Зеленским.

Зеленский отреагировал на публикацию, заявив, что и не планировал встречаться в Давосе с китайским премьером, потому что это не его уровень.

"Есть премьер Китая – тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", – сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Давосе.

Ранее СМИ писали, что решение Китая не участвовать в обсуждение мирного плана для Украины в Давосе подорвало значение этого мероприятия.

Напомним, Пекин предлагал свой план мирного урегулирование конфликта в Украине, но в Киеве его отвергли, а на Западе отнеслись к нему скептически.