Китай ударными темпами инвестирует в развитие своего промышленного производства, что усиливает его позиции на мировом рынке и может вызвать жесткое противодействие со стороны стран Запада.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что на фоне проблем на рынке недвижимости (который ранее обеспечивал пятую часть экономического роста Китая) Пекин начал политику инвестирования в промышленность, чтобы стимулировать рост в течение следующего десятилетия.

Тремя новыми драйверами роста экономики КНР стали производство электромобилей, аккумуляторов и возобновляемые источники энергии. И такая стратегия позволяет Китаю избежать рецессии (аналогичной той, что произошла в США в 2008 году, когда там рухнул рынок недвижимости), а также быстро укрепляет его позиции на мировых рынках (при этом Китай и раньше был безусловным лидером по промышленному производству в мире).

Однако это рискует вызвать объявление Пекину торговой войны со стороны западных стран, которые проигрывают китайцам конкуренцию на рынках промышленных товаров.

Так, в ЕС уже было инициировано расследование в отношении китайских электромобилей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "избыточные мощности Китая" в некоторых отраслях способны подорвать европейскую промышленную базу. Подобное заявление сделала и американский министр финансов Джанет Йеллен.

Ранее Bloomberg сообщал, что возможная война из-за Тайваня будет стоить мировой экономике около 10 триллионов долларов. Издание пишет, что это "затмевает удар от войны в Украине, пандемии коронавируса и глобального финансового кризиса".

В начале января мы писали, что китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla на мировом рынке электромобилей.