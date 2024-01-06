Разведка США заявила о масштабной коррупции в китайской армии. Она утверждает, что в КНР даже ракеты наполнены водой вместо топлива.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным разведки, "в западном Китае есть огромные поля ракетных шахт с крышками, которые не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет".

"Коррупция внутри ракетных войск Китая и во всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что официальные лица США теперь полагают, что Си с меньшей вероятностью будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы", - говорится в статье.

За последние полгода на взятках попались более дюжины высокопоставленных чиновников министерства обороны, сообщает агентство.

При этом оно делает оговорку, что "оценки США не удалось проверить независимо".

Между тем в армии самих США тоже есть проблемы. Так, весной сообщалось, что Пентагон с 2018 года недосчитался одного миллиона запчастей к истребителям пятого поколения F-35 на $85 млн, которые хранятся по всему миру. Минобороны США не контролирует или не ведет учет запчастей, что не дает возможность фиксировать их запасы.

Также Пентагон завысил на три миллиарда долларов стоимость американского оборудования, отправленного Украине.