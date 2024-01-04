Экспорт станков из Китая в РФ вырос в 10 раз с начала войны в Украине.

Об этом сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, речь идет о фрезерных станках с ЧПУ на сумму 68 миллионов долларов по сравнению с 6,5 миллионами долларов в феврале 2022 года.

Одновременно импорт станков с ЧПУ из Евросоюза, который исторически был их основным источником, резко сократился.

Станки с ЧПУ китайского происхождения составляли 57% российского импорта в стоимостном выражении в июле, по сравнению с 12% до войны, пишет FT.

Москва также продолжала импортировать значительные объемы станков с ЧПУ, произведенных на Тайване и в Южной Корее, говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что Россия организовала новые каналы поставок беспилотников из Китая в обход санкций. Так, одна из китайских компаний намерена поставить в РФ тысячу дронов, поставки проведут через Казахстан, который также публично заявлял, что не будет помогать Москве обходить санкционные ограничения.

Также американская газета The New York Times писала, что война в Украине приносит выгоду Китаю. Из-за антироссийских санкций торговля КНР с Россией в этом году превысила 200 миллиардов долларов - гораздо раньше, чем это планировалось двумя странами.