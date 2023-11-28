Китай одобрил предоставление летальной помощи России во время войны в Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданское имущество.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы российской разведки, перехваченные США.

Издание ссылается на один из ранее не публиковавшихся документов, размещенных на частном сервере в чат-приложении Discord.

По данным Службы внешней разведки (СВР) РФ, Центральный военный совет Китая "одобрил дополнительные поставки" оружия и хотел, чтобы это держалось в секрете. В сообщении не указан источник информации СВР.

Белый дом не подтвердил эту информацию.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал России оружие или оказал летальную помощь. Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить", – заявил высокопоставленный представитель администрации.

Недавно та же The Washington Post написала, что Россия хочет с помощью Китая построить тоннель под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак. По данным газеты, переговоры о его постройке уже велись. Информацию об этом газета получила от украинских спецслужб, которые перехватили ряд электронных писем.

Однако сразу после публикации Россия и Китай назвали новость фейком.