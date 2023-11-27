Китай затягивает переговоры с РФ о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", пытаясь добиться больших скидок на российский газ.

Об этом пишет The South China Morning Post со ссылкой на источник в Москве.

"Пекин очень хорошо понимает свою переговорную силу, и страна находится в гораздо более сильной позиции (чем РФ - ред). Они могут потребовать больших скидок", - говорит источник.

Также источник добавил, что Путин в этом вопросе находится "под большим давлением", потому что "огромное количество газа" может оказаться непроданным, и Россия потеряет деньги. Но при этом президент РФ "хочет убедиться, что у Москвы не будет рисков и затрат".

Отметим, что российский газ, поставляемый Китаю через "Силу Сибири-1", уже и так обходится КНР почти вдвое дешевле, чем европейским странам. В следующем году скидка на газ для Китая достигнет 46%: газ из "Силы Сибири" будет стоить Поднебесной $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы - $481,7.

Напомним, после вторжения России в Украину и подрыва "Северных потоков" Европа резко сократила закупки газа у россиян. При этом РФ сталкивается с трудностями в поиске новых рынков сбыта, так как газ, в отличие от нефти, в силу специфики его транспортировки, трудно быстро перенаправить в другие страны. Поэтому Москва делает большую ставку на расширение поставок газа в Китай за счёт строительства газопровода "Сила Сибири-2".

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