Возможная война из-за Тайваня будет стоить мировой экономике 10% ВВП или около 10 триллионов долларов.

Такой прогноз дает Bloomberg.

Издание пишет, что это "затмевает удар от войны в Украине, пандемии Covid и глобального финансового кризиса", поэтому "даже у тех, кто наиболее недоволен статусом-кво, есть причины не рисковать" с началом такой войны.

Хотя Bloomberg считает, что условия для кризиса существуют: растущий экономический и военный вес Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и непростые отношения между Пекином и Вашингтоном.

А потенциальной горячей точкой станут выборы на Тайване 13 января, на которых отношения с Китаем являются ключевыми для главных кандидатов.

Такие высокие экономически издержки возможного конфликта связаны с тем, что Тайвань производит большую часть передовых полупроводников и чипов.

В случае войны остановятся заводские линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов. Понесут значительный удар автомобилестроение и многие другие отрасли.

Ранее мы писали о том, что Си Цзиньпин прямо заявил Байдену, что Китай "воссоединится" с Тайванем.

А также, что в новогоднем поздравлении Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая и Тайваня исторической необходимостью.