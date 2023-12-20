Компании из Азии, Европы и США продолжают снабжать оборонных производителей РФ комплектующими для танков.

Об этом говорится в расследовании издания The Insider.

По имеющейся информации, достаточное число фирм из США, Японии, Южной Кореи, Германии, Италии, Финляндии, Австрии, Сербии, Эстонии, Литвы и Латвии продолжают поставлять российским оборонным снабженцам оборудование и комплектующие, используемые ими для производства танков "Прорыв" и "Армата".

Так, "Уралвагонзавод" как основной производитель "Арматы" и "Прорыва" использует разные виды станков и комплектующих, которые ему поставляют другие российские предприятия. Они, в свою очередь, импортируют всё необходимое через своих партнёров в Азии и третьих фирм в западных странах, которые, несмотря на санкции, не прекратили торговлю с РФ.

Партнёром отдельных российских оборонных поставщиков является немецкая компания WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Она поставляет детали токарных станков таким фирмам, как "Униматик", "ТД "СМС" и "ОТС-Технологии", а те в свою очередь продают их "Уралвагонзаводу" и "Заводу № 9", который производит орудия для танков Т-72, Т-90 и "Армата".

Помимо этого, в поставках подсанкционных товаров россиянам были уличены австрийская компания EMCO GmbH, латвийская Baltic Machinery, немецкая Oxapa GmbH, южнокорейская Mabuchi Korea Corporation, американская Universal Photonics, японские Japan Industrial Trading и Kaga Electronics, литовское предприятие UAB Elfanta, сербское Grindex D.O.O.

Ранее стало известно, что россияне получают товары для производства оружия Через Марокко и Турцию.

Как завила заявила исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб, "США и Швейцария - лидеры по производству компонентов для российского оружия".