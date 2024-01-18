Франция изготовит для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью местной газете Le Parisien

По словам Лекорню, Украина готова частично платить за производство САУ.

"Франция будет инициировать финансирование для обучения других. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов. Она только что купила шесть установок Caesar за свой счет, чтобы запустить эту инициативу", - заявил министр.

Кроме того, Лекорню отметил, что Франция внедряет режим военной экономики.

Также издание Le Monde пишет, что Франция увеличила производство боеприпасов для Украины: от 1000 в месяц до 2000. Цель - выйти на 3000.

Напомним, министр обороны Умеров отменил свой сегодняшний визит во Францию "по соображениям безопасности". Планировалось, что украинский министр встретится с Лекорню, в том числе для старта конференции по запуску "артиллерийской коалиции".

Ранее в комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил выступили с заявлением, что Франция за год выпускает столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней. В выступлении подчеркивался низкий уровень производства боеприпасов во Франции.